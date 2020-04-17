 إيران تجري مشاورات لتسيير 3 رحلات جوية من إيطاليا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده تجري مشاورات حاليا، لتسيير رحلة جوية واحدة من روما ورحلتين اثنتين من ميلان إلى طهران، وذلك في حديثه عن عودة طلاب الجامعات الإيرانيين من إيطاليا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن موسوي، القول إن "وزارة الخارجية إلى جانب السفارة الإيرانية في روما تجريان حاليا المشاورات والتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة وشركة الطيران الإيرانيتين بهدف تسيير رحلة جوية انطلاقا من العاصمة الإيطالية ورحلتين من ميلان باتجاه طهران".

وتابع: "كما تباحثنا في هذا الإطار مع الجهات الطلابية المعنية بروما وميلان لإعداد قائمة بأسماء المتقدمين لتسيير الرحلات الجوية وإرسالها إلى الخارجية وسائر المؤسسات ذات الصلة بعد إصدار الموافقة المبدئية بهذا الشان".

كما أشار موسوي إلى "الاجتماعات العديدة التي عقدتها وزارة الخارجية مع وزارة الصحة الإيرانيتين (اللجنة القيادية لمكافحة فيروس كورونا) ومنظمة الطيران الإيرانية بهدف إعداد بروتوكولات صحية".