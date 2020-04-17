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    جنود من كوريا الجنوبية يرتدون أزياء واقية خاصة خلال تنفيذ اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوريا الجنوبية، 29 فبراير 2020

    نتائج صادمة للأطباء في كوريا... كورونا يصيب 163 شخصا مرة أخرى بعد شفائهم

    © AFP 2020 / YONHAP
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    قالت مراكز كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن نتائج اختبار كورونا أظهرت عودة إصابة 163 شخصا بالفيروس مرة أخرى بعد تماثلهم للشفاء ورفع الحجر الصحي عنهم.

    وبحسب الفئات العمرية، بلغ العدد 38 شخصا (23.3%) في العشرينات، و32 شخصا(19.6%) في الخمسينات و24 شخصا(14.7%) في الثلاثينات، وفقا لوكالة "يونهاب".

    واستغرق الأمر فترة ما بين يوم واحد إلى 35 يوما لظهور نتائج الاختبار إيجابية مرة أخرى. وبلغ متوسط الفترة 13.5 يوما.

    وطبقا لنتائج الفحص الذي أجرته السلطات الصحية على 137 من بين الـ 163 شخصا، ظهرت أعراض طفيفة على 61 شخصا منهم (43.9%).

    وهؤلاء الذين أصابهم الفيروس مرة ثانية لم ينقلوا العدوى للمخالطين لهم، فقد راقب الأطباء 294 شخصا من المخالطين، منهم 38 شخصا جرت مراقبتهم لمدة 14 يوما، ولا يزال 256 شخصا آخرين يخضعون للمراقبة والفحص، ولم يُلاحظ حتى الآن انتقال العدوى الثاني.

    وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و632 حالة.

    وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بحسب آخر البيانات الرسمية - أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 230 حالة، في حين تم شفاء 72 حالة.

    وأشارت إلى أنه من بين الـ22 إصابة الجديدة، جاءت 14 حالة من الخارج، حيث تم تأكيد 11 إصابة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات، فيما كانت 3 حالات مرتبطة بانتقال العدوى داخليا من قبل الوافدين من الخارج.

    وفي سياق متصل، أعلن علماء كوريا الجنوبية اكتشاف 38 جسما مضادا (مضاد مناعي أو الغلوبولين المناعي) يمكنه تحييد فيروس كورونا واستخدامه في الأدوية لعلاج المرضى​​​.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, فيروس كورونا
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