فيروس كورونا يمنع تنظيم احتفالات وطنية مهمة

أجّلت عدة دول احتفالاتها الوطنية المهمة، وسط ترقب عمل الخبراء العاملين على تطوير واختبار العلاجات المحتملة والأدوية الموجودة بالفعل، التي يمكنها المساهمة في التصدي لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس.

قالت جينفييف داريوسيك، وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع، اليوم الجمعة، إن فرنسا ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في احتفالات يوم الباستيل العسكرية السنوية عندما تظهر مؤشرات واضحة عن وضع وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة: "بالنسبة ليوم 14 يوليو ...لم يتم اتخاذ قرار في هذه المرحلة...تطور الوضع الصحي سيحدد القرار"، وفقا لـ "رويترز".

ويسير آلاف من الرجال والنساء من الجيش والبحرية وسلاح الطيران في شارع الشانزليزيه بباريس وفي مناطق أخرى بفرنسا في عروض يوم الباستيل وهو اليوم الوطني للبلاد.

وقرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "العرض العسكري 9 أيار/ مايو، يجب بدء التحضير له الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات الاحتفال والفعاليات الأخرى".

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.