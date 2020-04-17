"ناسا" تطلق أول رحلة مأهولة منذ العام 2011 بواسطة صاروخ أمريكي

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدينستاين، اليوم الجمعة، أن رحلة تجريبية لمركبة فضاء مأهولة، هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على متن مركبة الفضاء "كرو دراغن" ستنطلق يوم الـ 27 من شهر أيار/مايو.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب مدير الوكالة برايدينستاين في تغريدة على تويتر:

"في السابع والعشرين من أيار/مايو، ينطلق رواد الفضاء الأمريكيون على متن صاروخ أمريكي".

ونجحت شركة "سبايس إكس"، في 20 كانون الثاني/ يناير، في عملية محاكاة لقذف رواد فضاء من صاروخ بعد لحظات على إقلاعه من فلوريدا.

وأفيد سابقًا أن أول رحلة تجريبية لمركبة الفضاء "كرو دراغن" إلى محطة الفضاء الدولية وسيقوم بها رائدا الفضاء داغ هيرلي وبوب بينكين.