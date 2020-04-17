شركة أمريكية تتهم بكين بمنع تصدير الاختبارات الأولى للأجسام المضادة من الصين

وقال متحدث باسم شركة "سيليكس" ومقرها في ولاية نورث كارولاينا بأمريكا، وهي الشركة التي تصنع اختبارًا يمكنه اكتشاف ما إذا كان دم الشخص يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كرونا المستجد، قال: "إن السلطات الصينية تضع عقبات تنظيمية تمنع موقع الإنتاج في الصين من التصدير إلى أمريكا".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، وردا على سؤال حول توقيت توافر هذه الاختبارات، التي حصلت على إذن الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم شركة "سيلكس" إن الشركة يجب أن تكون قادرة على تلبية الطلب "قريبا" لكنه أضاف "قد يستغرق الأمر فترة أطول بقليل مما نرغب".

وقال السفير الأمريكي لدى بكين، تيري برانستاد، إن السفارة الأمريكية على علم بالقضايا المتعلقة بالصادرات الطبية من الصين وتعمل مع السلطات الصينية لمعالجتها.

وبدوها قالت السفارة الصينية في واشنطن، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "جميع الدول في أنحاء العالم تبحث عن الإمدادات الطبية في الوقت الحالي، مما يتسبب في تحدٍ كبير لجهود الصين في مراقبة الجودة وتنظيم التصدير".

وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ثلاث شركات طبية ترخيصا لاستخدام الأجسام المضادة في حالات الطوارئ لعلاج مرضى "كوفيد 19".

وتم تطوير العشرات من اختبارات الأجسام المضادة الأخرى دون قيام الشركات أو المستشفيات بتقديم بيانات التحقق إلى إدارة الغذاء والدواء، والتي خففت قواعدها من أجل منح المختبرات والمتخصصين في الرعاية الصحية الوصول المبكر إلى الاختبارات.