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20:50 GMT17 أبريل/ نيسان 2020
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    الملكة إليزابيث الثانية

    الأمير وليام قلق على صحة جدته الملكة إليزابيث وسط انتشار كورونا

    © AP Photo / Alastair Grant
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (69)
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    أعرب الأمير البريطاني وليام عن قلقه على صحة جدته، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وسط تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

    وقال "دوق كامبريدج" في لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، إنه قلق على صحة أجداده بسبب سنهم، مضيفا أنه يبذل قصارى جهده لحمايتهم.

    وانتقلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) وزوجها الأمير فيليب (98 عاما) للإقامة في قلعة وندسور في شهر مارس/ آذار الماضي، كإجراء وقائي من فيروس "كورونا" المستجد.

    وقال الأمير وليام:

    "من الواضح أنني أفكر جيدا في أجدادي، الذين هم بالنسبة إلى سنهم نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أنهم بعيدين ومحميين من هذا الوباء".

    كما اعترف بشعوره بالقلق عندما تم تشخيص والده الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، بالفيروس التاجي.

    وقال وليام: "يجب أن أعترف في البداية أنني كنت قلقا للغاية، وذلك لأن حياة والدي كانت مهددة من جانب الفيروس بالنسبة إلى شخص في سنه".

    وتابع: "لكن والدي كان يعاني من العديد من الالتهابات الصدرية ونزلات البرد وأشياء من هذا القبيل على مر السنين، وهو ما جعلني أقول أي شخص سيكون قادرا على التغلب على هذا سيكون هو".

    وأشار الأمير وليام إلى أن والده كان "محظوظا للغاية" لأنه لم يعان سوى من أعراض خفيفة خاصة بمرض (كوفيد-19).

    عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    حفيدة ملكة بريطانيا تلغي زفافها بسبب "كورونا"
    وشاركت "دوقة كامبريدج" كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في حديثه مع "بي بي سي".

    عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.200 مليون إصابة، بينهم 150 ألف حالة وفاة، ونحو 560 ألف حالة شفاء.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 680 ألفًا في الولايات المتحدة و188 ألفًا في إسبانيا ونحو 169 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (69)

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    الكلمات الدلالية:
    العائلة الملكية البريطانية, فيروس كورونا, الملكة إليزابيث, بريطانيا, كيت ميدلتون, الأمير وليام
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