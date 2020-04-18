دعوة أممية لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا 

وكتب على تويتر: "نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 والذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان".

We need a global coalition to develop a #COVID19 vaccine, which must become available and affordable for everyone, everywhere.



It must be considered a global public good. — António Guterres (@antonioguterres) April 17, 2020

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" جائحة. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 2 مليون حالة إصابة في العالم وتوفي أكثر من 146 ألف شخص.