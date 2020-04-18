ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس كورونا

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك".

وشكك الرئيس الأمريكي في عدد الوفيات بالصين الذي تم رفعه يوم الجمعة، إذ قالت الصين إنه لم يتم ضم 1300 شخص توفوا بفيروس كورونا في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات، بحسب "رويترز".

وقال ترامب أيضا يوم الجمعة إن أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين أكثر من الولايات المتحدة التي أعلنت أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم نتيجة هذا الفيروس.

وأضاف: "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم. أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين. إنها دولة ضخمة. وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا، لا بد وأن يكون لديهم أعلى عدد"، لافتا إلى أن "إحكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين".

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/2cfwNTvpNX — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2020

وذكرت محطة فوكس نيوز يوم الأربعاء أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.

واتهمت السلطات الأمريكية مرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 أبريل/ نيسان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

فى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

وتخطى عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، في الولايات المتحدة، عتبة الـ 700 ألف حالة.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من 16 إلى 17 نيسان/أبريل، بحسب بيانات الجامعة، ووفاة 3857 شخصا وتسجيل و31 ألف و905 حالة إصابة جديدة بالمرض.