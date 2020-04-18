الصين ترد على الاتهامات الغربية بشأن نشر وإخفاء حقائق عن فيروس كورونا

ردت الصين، اليوم السبت، على اتهامات الغربية بشأن مسؤوليتها في تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وقيامها بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا من الفيروس عن الدول الأخرى.

وجاء الرد الصيني على لسان الوزير المفوض في سفارة ​الصين​ لدى مصر، لي يانغ، الذي اعتبر أن لا أساس من الصحة لهذه الاتهامات المخرضة، مشيرا أن هناك " هجوما ضد الصين، ليس له أساس".

وأضاف الوزير المفوض: "مثلما قالت ​منظمة الصحة العالمية​ هذا وقت العلم والحقائق والتضامن، وليس وقت ​التنمر​".

وتابع لي يانغ قائلا:"وباء فيروس كورونا الذي انتشر في العالم هو عدو للبشرية"، معتبرا أن الوقت الحالي يتطلب "التضامن بدلا من توجيه الاتهامات بدون أي أساس".

وكان الرئيس الفرنسي قد رفض فكرة أن الصين تعاملت مع وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من الدول في القارة الأوروبية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة " فاينانشال تايمز" البريطانية حيث اعتبر أن أداء الصين لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون إنه "لا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم ودول يجري فيها قمع الحقيقة" مشيرا بذلك إلى الصين.