دراسة تكشف فاعلية المناديل المجففة في التخلص من الفيروسات

تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر أساليب وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أهمية غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لعدم الإصابة بالفيروس العالمي.

وأظهرت دراسة بريطانية أنه من الأفضل استخدام المناديل الورقية لتنشيف اليدين بدلا من مجفف الأيدي الكهربائي، الأقل فاعلية في التخلص من الفيروسات. مشيرة إلى أن المناديل الورقية أكثر فاعلية في إزالة الجراثيم.

وبحسب الدراسة، يجب أن تكون المناديل الورقية الوسيلة الفضلى لتجفيف اليدين، لتقليل أخطار التقاط العدوى ونشرها.

وأشارت الدراسة البريطانية، إلى أن استعمال المناديل الورقة لتجفيف اليدين يقلل كمية الجراثيم على اليدين أكثر من المجفف الكهربائي الذي يصدر الهواء الساخن "تلوثا أكبر".

وقال بول هانتر وهو أستاذ في جامعة إيست أنغليا إن هذه الدراسة تعزز خصوصا أهمية "غسل اليدين بشكل كاف لإزالة أكبر قدر ممكن من الفيروس قبل تنشيفهما".

أما الدكتور سيمون كلارك من جامعة ريدينغ البريطانية فقال: "هذه الدراسة ليست مفاجئة، ولا مفيدة جدا في المعركة ضد كوفيد 19"، مشيرا إلى أن أهم شيء للتخلص من الفيروس هو الصابون".