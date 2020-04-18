إيران تعلن عن اتفاق تعاون مع قطر لمواجهة فيروس "كورونا"

اتفقت الحكومة الإيرانية والقطرية، أمس الجمعه، على التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمارات.

وقال وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان خلال اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع وزير الصناعة والتجارة القطري علي بن أحمد الكواري، إن "جميع الوثائق والمسودات اللازمة لطرحها والمصادقة عليها في اللجنة المشتركة جاهزة من جانب إيران وسيتم البحث بشانها مع الجانب القطري للوصول إلى الاتفاق النهائي من قبل الطرفين قبل انعقاد اللجنة المشتركة، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

واتفق الجانبان، على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في أول فرصة ممكنة بعد الخروج من ظروف تفشي فيروس كورونا ومتابعة الأهداف المنظورة في اللجنة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على بحث ومناقشة الوثائق بين البلدين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة للوصول إلى اتفاق بشانها قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، وكذلك تعيين مندوبين مفوضين لمتابعة الامور ذات الصلة.

وأشاد الوزير الإيراني بالمساعدات الطبية القطرية لايران في ظروف تفشي فيروس كورونا، وقدم شرحا لظروف البلاد في مجال مكافحة كورونا، معلنا الاستعداد للتعاون الثنائي لتبادل الخبرات الطبية في مكافحة الفيروس.

من جانبه، قدم وزير الصناعة والتجارة القطري شرحا حول ظروف بلاده بشأن فيروس كورونا ومكافحته، معلنا استعداد بلاده للتعاون اللازم في هذا المجال مع إيران.