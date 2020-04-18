رئيس الأركان الإيراني: هذا اليوم العظيم يعد ولادة الجيش الإسلامي

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في رسالة وجهها بمناسبة "يوم الجيش"، إن "هذا اليوم العظيم يعد في الواقع ولادة الجيش الإسلامي ومنعطفا مشرقا في تاريخ رسالة ودور الجيش الأبي والغيور في الدفاع عن استقلال وسيادة البلاد".

وأضاف باقري إن هذا اليوم "يذكّر بالإرادة المباركة والرسالة الذكية والتاريخية للإمام الخميني والتي أجهضت في المهد مؤامرة المناهضين للثورة وأعداء إيران والشعب الإيراني في الدعوة لإلغاء الجيش، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن "القوات المسلحة بتمسكها بالإسلام والولاية تحبط المخططات الشيطانية لجبهة العدو ولن تسمح للمغامرين والطامعين بارتكاب أي خطأ ضد البلاد".

وأشار باقري إلى "الجهود الكبيرة المبذولة في مختلف الاصعدة من قبل القوات المسلحة في هذه المرحلة لمواجهة فيروس كورونا والتي سجلت أمثلة رائعة في التفاني في خدمة الشعب".

واختتم بالإعراب عن ثقته من أنه سيتم "إجهاض المخططات الشيطانية لجبهة العدو وستتابع إيران والشعب الإيراني بزعامة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهاته الحكيمة المسار أكثر سرعة من الماضي لتحقيق بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الأربعون عاما الثانية للثورة الإسلامية) والوصول إلى الحضارة الإسلامية الحديثة، ولن يُسمح في هذا المسار للمغامرين والطامعين بارتكاب أي خطأ ضد البلاد".

في سياق آخر، أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سيارى، أمس الجمعة، عن وفاة 3 جنود، وإصابة 160 عنصرًا بفيروس "كورونا" المستجد.