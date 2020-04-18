شرطة هونغ كونغ تعتقل نشطاء مدافعين عن الديمقراطية

قالت مصادر إعلامية وسياسية إن شرطة هونغ كونغ اعتقلت، اليوم السبت، عددا من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية لاتهامهم بالتجمع على نحو مخالف للقانون في مداهمات في أنحاء المدينة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ أن مؤسس الحزب الديمقراطي والمحامي البارز مارتن لي (81 عاما) ضمن المعتقلين فيما يبدو. وألقت الشرطة القبض على تسعة مشرعين سابقين في المجمل.

ولم تؤكد شرطة هونغ كونغ حتى الآن نبأ الاعتقالات التي ذكرت وسائل إعلام أن لها صلة بمسيرات في 18 أغسطس آب وأول أكتوبر تشرين الأول. وشهد اليومان احتجاجات ضخمة شابها العنف في بعض الأحيان في أنحاء المدينة.

وعرضت وسائل إعلام مقطعا مصورا للشرطة أمام منزل قطب النشر جيمي لاي، أحد ممولي الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

وهذه أكبر مداهمات تستهدف الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ منذ اندلاع احتجاجات كبيرة أحيانا ما شابها العنف في أنحاء المدينة في يونيو حزيران.

وجاءت اعتقالات اليوم السبت بعد عدة شهور من الهدوء النسبي في ظل إجراءات عزل عام جزئية بسبب تفشي فيروس كورونا ووسط سعي حكومة المدينة لتشديد قوانين الأمن القومي.