أول دولة في العالم تعلن رسميا خلوها من فيروس "كورونا"

أعلنت جزر كوك، الواقعة بالمحيط الهادئ، خلوها من فيروس "كورونا" المستجد، لتكون أول دولة في العالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها سلبية.

وقال رئيس الوزراء، هنري بونا، في بيان صادر عن مكتبه، إن "جزر كوك خالية من كوفيد-19، مع عدم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا سابقا، وأن نتائج جميع الاختبارات سلبية".

وأجرت السلطات المختصة في جزر كوك نحو 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجزر كوك، جزيرة ذات حكم ذاتي، تابعة لنيوزيلندا، في جنوب المحيط الهادئ، على بعد نحو 3200 كيلومتر من ولنجتون وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

وفرضت البلاد قيودا في الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن بدأت نيوزيلندا الإبلاغ عن عشرات من حالات الإصابة بالفيروس، وألغت جميع التجمعات وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم، ورفعت الحكومة أيضا بعض القيود، من بينها السفر بين جزيرة راروتونجا، حيث تقع العاصمة أفاروا، والجزر الأخرى.

وذكرت الحكومة أن الكنائس في مختلف أنحاء البلاد ستفتح أبوابها اعتبارا من اليوم السبت، بينما ستفتح المدارس أبوابها مجددا اعتبارا من بعد غد الإثنين، مؤكدة أنه سيتعين على الطلاب ورواد الكنائس ممارسة التباعد الاجتماعي، غير أنه لن يتم السماح بتجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص.