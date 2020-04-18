أوبرا باريس تحيي "الجيش الأبيض" في فرنسا بفيديو راقص

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" حول العالم، أهدى راقصو باليه أوبرا باريس الطواقم الطبية في فرنسا فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الجمعة، بأن الفيديو يأتي اعترافا من راقصي البالية بالجميل وإيمانا بأن الحياة تتواصل في ظل الحجر الصحي.

وصمم راقصو البالية لوحات من بيوتهم لبعث الأمل وحب الحياة وسط قلق عالمي بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا، مساء أمس الجمعة، أن 40% من الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، مصابون بفيروس كورونا.

وأعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، نقلا عن رئيسة الإدارة الطبية في الجيش، مارلين جيكاس جينيرو، أن نحو 940 من الموجودين على متن حاملة الطائرات، البالغ عدد أفراد طاقمها 2300 شخص مصابون بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.