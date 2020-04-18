رئيس مرسيدس يشتري حصة في أستون مارتن‭ ‬البريطانية

اشترى توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حصة في شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية.

ويدير لورانس سترول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن فريق ريسنج بوينت المنافس في فورمولا 1 والذي يستخدم محركات مرسيدس. وفقا لـ "رويترز".

وقال متحدث باسم مرسيدس إن خطوة النمساوي فولف هي عمل استثماري بحت يخص الرجل وإن الحصة ستمثل أقل من واحد في المئة (0.95 في المئة) من أسهم الشركة.

وأضاف المتحدث "هذا استثمار مالي وشراكة تود ودوره التنفيذي في مرسيدس لا علاقة لهما بالصفقة".

وكان فولف يملك نسبة 16 في المئة من أسهم فريق وليامز بطل العالم سابقا لكنه باع هذه الحصة عندما انضم إلى مرسيدس وهو يملك 30 في المئة من أسهم الفريق الألماني الذي يترأسه.

والملياردير الكندي لورانس سترول قريب من فولف. ويقود نجله لانس سترول لفريق ريسنج بوينت إلى جانب المكسيكي سيرجيو بيريز.

وسيتغير اسم الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويستخدم محركات وعلب تروس مرسيدس إلى أستون مارتن بداية من الموسم المقبل.

ودايملر وهي الشركة الأم لمرسيدس-بنز تملك حصة صغيرة من أسهم أستون مارتن أيضا.

وفاز فريق مرسيدس بأخر ستة ألقاب للسائقين والصانعين في فورمولا 1. وسينتهي عقد سائقه الشهير البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات في أخر الموسم الحالي الذي لم ينطلق حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا.