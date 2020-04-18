الكشف عن 6 منتجات إيرانية في مجال الوقاية والعلاج من كورونا

أعلنت إيران، اليوم السبت، عن 6 منتجات محلية الصنع في مجال الوقاية والعلاج من كورونا، وذلك خلال افتتاح المجمع الدولي للتكنولوجيا والإبداع في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن أحد المنتجات الستة وهو جهاز لقياس حرارة الأفراد وتعقيمهم عند مرورهم عبر البوابة.

ونقلت الوكالة عن المساعد العلمي لرئيس الجمهورية القول إن "الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمرض كورونا في البلاد تشير إلى نجاح التقنيات التي تتلاءم مع بيئتنا"، مشيرا إلى إن الشركات المعرفية في إيران تمتلك طاقات إنسانية فاعلة في هذا المجال وقد أدت دورها في الوقت المناسب.

وأكد أن معظم التجهيزات الخاصة بمكافحة كورونا تم تصنيعها داخل البلاد وخاصة معدات التشخيص، حيث ساهمت هذه التجهيزات إلى جانب جهود الكوادر الصحية في جعل انتشار كورونا يتخذ منحى تنازليا.

وأوضح أن من بين الأجهزة التي تم الإعلان عنها هو جهاز التشخيص الذكي للإصابة بكورونا وجهاز قياس الأوزون، وألبسة الوقاية المصنوعة بتقنيات النانو.