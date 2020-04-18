كسروا قواعد الحظر... احتجاجات في أمريكا لإنهاء إغلاق الولايات... فيديو

شارك آلاف الأمريكيين في احتجاجات جماهيرية بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على "تحرير" الولايات من عمليات القفل التي يقوم بها الحكام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "ديلي ميل" فقد احتشد الأمريكيون في الشوارع ملوحين بالأعلام الأمريكية ومطالبين بإعادة فتح المدن على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

Florida Freedom Fighters protesting lockdowns in Florida! 🇺🇸 #OpenAmericaNow #OpenFlorida #WeAreChangeOrlando #ConstitutionOverTyranny



Florida is a big state & word is other counties will hold similar protest. pic.twitter.com/F888AT9Boq — Elize #KAG #Trump2020 (@LeiSurz073) April 17, 2020

ونزل آلاف السكان إلى شواطئ فلوريدا بعد أن أعطى الحاكم رون ديسانتيس، الضوء الأخضر للبلديات لإعادة فتح الشواطئ والحدائق إذا شعروا أنها آمنة.

Almost no masks and no regard for social distancing guidelines outside of the Governor’s Residence. @MPRnews pic.twitter.com/8aMLHSHYzA — Evan Frost (@efrostee) April 17, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن خارطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، على الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر تضرراً من وباء كورونا المستجد.

Demonstrators are chanting “open up the state” in downtown Orlando @news6wkmg pic.twitter.com/rtMYiMOXKU — Erik Sandoval (@ErikSandoval) April 17, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد شارك على صفحته في "تويتر"، تغريدات طالب فيها بعض أنصاره إنهاء الحجر الصحي وفتح الولايات.

RALLY IN NAPLES: This is what’s happening on the corner of US 41 & 5th Ave in Naples. People have gathered to protest Florida’s unreliable unemployment system. Drivers passing by are honking their horns in support. @FLDEO @GovRonDeSantis @winknews pic.twitter.com/2d6lQQvw2A — Sara Girard (@SaraGirardNews) April 17, 2020

وبدوره انتقد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، تصريحات الرئيس الأمريكي حول علمية إنهاء الإغلاق قائلا: "يجب أن يقضي (الرئيس الأمريكي) المزيد من الوقت في العمل ووقتا أقل في الشكوى".

وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي، أمس الجمعة إن تصريحات ترامب حول "تحرير" أجزاء من البلاد من العزل المنزلي تعرض ملايين الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض "كوفيد 19".