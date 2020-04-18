ملكة بريطانيا تلغي احتفال عيد ميلادها الـ94... وتمنع "تحية السلاح" لأول مرة منذ اعتلاء العرش

قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين وعدم إقامة أي مراسم خاصة.

وحسب "رويترز" طلبت الملكة ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبلغت بريطانيا بالفعل ذروة تفشي فيروس كورونا أو اقتربت منها ولقي بالفعل ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس، وهي خامس أعلى حصيلة من الوفيات الناجمة عن الجائحة في بلد واحد. وهناك 150 ألف حالة وفاة على مستوى العالم لها علاقة بوباء كورونا.

وتحية السلاح، التي تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد. ويحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعين في 21 أبريل/ نيسان الجاري.

Gun salutes rang out across London to celebrate Queen Elizabeth's 93rd birthday.



The world's longest-reigning living monarch was born on April 21, 1926. https://t.co/behrWUaYGQ pic.twitter.com/4ksrmGs1AJ — ABC News (@ABC) April 23, 2019

وقال مصدر بالعائلة المالكة إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ تدابير خاصة للسماح بتحية الأسلحة النارية لأنها لا تشعر أنها ستكون لائقة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف المصدر أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الملكة مثل هذا الأمر منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما.

ونقل كريس شيب مراسل قناة (آي.تي.في) على تويتر عن مصدر قوله "لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا". وكان شيب أول من أعلن طلب الملكة.

The Queen's address to the nation in full, as she thanks nurses and doctors on the NHS frontline helping to tackle the coronavirus crisis https://t.co/lmqxb3otCs pic.twitter.com/KnnokcZ0PH — ITV News (@itvnews) April 5, 2020

كان قصر بكنغهام قد ذكر الشهر الماضي أن عرضا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في يونيو/ حزيران لن يتم تنظيمه في شكله التقليدي في ضوء القيود المفروضة على التجمعات.

وقال المصدر اليوم السبت إنه لا توجد خطط بديلة للعرض.