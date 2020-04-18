الأمم المتحدة تنشر صورة لاختراق كوريا الشمالية العقوبات في مياه الصين

رصد مراقبو العقوبات المستقلين، ثماني سفن كورية شمالية، عدد منها تحمل شحنات فحم خاضعة للعقوبات راسية في ميناء صيني في 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وجاء في التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مراقبي العقوبات المستقلين، أن كوريا الشمالية واصلت الاستهزاء بقرارات المجلس "من خلال صادرات بحرية غير مشروعة تتكون من سلع أهمها الفحم والرمل" في عام 2019 مما عاد على بيونغ يانغ بمئات الملايين من الدولارات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

"On Oct. 10 last year, eight North Korean vessels - several carrying illicit coal shipments - were anchored in Chinese waters off the port of Ningbo-Zhoushan, according to a photo in a U.N. report published online on Friday." By @michellenichols https://t.co/RDuA8MQFeN — Idrees Ali (@idreesali114) April 17, 2020

وتهدف العقوبات إلى كبح البرنامج النووي الكوري الشمالي. كما تدعو الدول إلى تفتيش الشحنات المتجهة إلى كوريا الشمالية أو القادمة منها في نطاق أراضيها أو الجاري نقلها على سفن تحمل علم كوريا الشمالية.

في سياق متصل، أجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية 13 مرة العام الماضي، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الأول في استعراض للقوة والتعبير عن الإحباط من توقف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن بعد قمة عدم الاتفاق بين كيم وترامب في فبراير/شباط من نفس العام، بحسب الوكالة.