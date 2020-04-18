بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر التسليح المفروض على إيران

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم السبت، حث فيه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على تجديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر.

وقال بومبيو، في تغريدته "اليوم، ينتهي حظر التسليح المفروض على إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم - بعد 6 أشهر من الآن، يجب على مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر قبل أن تتسبب إيران في زيادة أعمال العنف، وتبدأ سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

In the last year, #Iran fired ballistic missiles at its neighbors, mined and captured oil tankers, smuggled weapons into conflict zones, and shot down a civilian passenger jet. We can't risk Iran buying more advanced weapons and transferring their arsenal to irresponsible actors. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 18, 2020

ونشر وزير الخارجية الأمريكي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال من خلالها "إن إيران أطلقت، العام الماضي، الصواريخ البالستية على جيرانها، واستولت على ناقلات نفط، وقامت بتهريب الأسلحة إلى مناطق النزاع، واستهدفت طائرة ركاب مدنية".

وأضاع مايك بومبيو "إنه لا يمكننا المجازفة بشراء إيران أسلحة أكثر تطورا ونقلها إلى جهات غير مسؤولة".