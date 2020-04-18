أمريكا: يجب على الصين أن توقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي

دعت الولايات المتحدة الصين، اليوم السبت، إلى وقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي. وقالت إنها قلقة من تقارير عن "إجراءات استفزازية" للصين تهدف إلى تطوير النفط والغاز البحرية في المنطقة المائية المتنازع عليها.

وحسب "رويترز" قالت ثلاثة مصادر أمنية إقليمية، أمس الجمعة، إن سفينة مسح حكومية صينية "لاحقت" سفينة استكشاف تديرها شركة بتروناس الماليزية للنفط في تلك المياه.

وفي وقت سابق من الأسبوع ، عندما كانت سفينة الاستطلاع Haiyang Dizhi 8 قبالة فيتنام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن السفينة كانت تقوم بأنشطة عادية واتهم المسؤولين الأمريكيين بتلطيخ سمعة بكين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم السبت، "الولايات المتحدة قلقة من التقارير التي تتحدث عن تكرار إجراءات استفزازية للصين تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج لدول أخرى".

وقالت "في هذه الحالة يتعين على (الصين) أن توقف سلوك التنمر وأن تمتنع عن الانخراط في هذا النوع من النشاط الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".