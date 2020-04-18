إيران تطالب بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين بتركيا في ظل تفشي كورونا

طالب وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية بالإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

طهران– سبوتنيك. وذكر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت أن "فضلي خلال اتصال بنظيره التركي سليمان صويلو، يطالب بالإفراج (المؤقت) عن الرعايا الإيرانيين المسجونين في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا".

وأكد فضلي، أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران وتركيا أصبح على مدى الأربع وعشرين ساعة دون توقف".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وطرح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وتقع تركيا في المركز الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ74193 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1643 حالة.