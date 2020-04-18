مشاهد تحطم المقاتلة "ميغ-31" في كازاخستان... فيديو

انتشر فيديو عبر الشبكة العنكبوتية يرصد لحظة تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية، حيث يظهر الفيديو احتراق المقاتلة وسقوطها بسرعة كبيرة.

ويشار إلى أن الحادثة وقعت بالقرب من مطار "كارجاندا" أثناء قيام المقاتلة بطلعة جوية مقررة، حيث احترق أحد محركاتها بعد إقلاعها. واستطاع قائد المقاتلة من قذف نفسه، بعد أن أبعدها عن قرية مجاورة مأهولة بالسكان، وفق موقع "روسيسكايا غازيتا".

ووفقا لوزارة الدفاع الكازاخستانية، تم تعيين لجنة للكشف عن ملابسات الحادثة والتحقيق حول أسباب التحطم.