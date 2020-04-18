تفاؤل حذر... نيويورك تتجاوز ذروة أزمة كورونا وتتجه للاستقرار والتعافي

قدر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أن ذروة أزمة كورونا مرت والأمور تتجه نحور الاستقرار مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية.

ونقلت "رويترز" عن آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اليوم السبت قوله إن:

"الانخفاض الجديد في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وعلى طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية".

وبحسب الوكالة، جاء تصريح كومو، والذي اتسم بتفاؤل مشوب بالحذر، تزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية إلى 540 في 17 أبريل/ نيسان، نزولا من 630 حالة وفاة في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.

وأفاد الحاكم أن عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، بلغ 16967، بانخفاض يزيد على 1300 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف كومو "إذا نظرت إلى الأيام الثلاثة الماضية، يمكنك القول بأننا تجاوزنا مرحلة استقرار المنحنى وبدأنا في النزول وهو ما سيكون خبرا سارا للغاية".

وتابع أن حوالى 2000 مصاب بالعدوى نقلوا إلى المستشفيات أمس الجمعة، ووصف ذلك بأنه "عدد كبير"، مؤكدا أنه سيتخذ نهجا حذرا فيما يتعلق بإعادة فتح الشركات والمدارس في الولاية.

وأشار كومو إلى أن عدد 540 حالة وفاة الذي جرى تسجيله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هو الأدنى منذ أول أبريل/ نيسان الجاري.