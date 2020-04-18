تفاصيل أول لقاء تلفزيوني لميغان ماركل بعد خروجها من الملكية

تستعد ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، للظهور هذا الأسبوع في أول لقاء تلفزيوني معها، بعد تخليها هي وزوجها عن صفتهما الملكية.

وستظهر ميغان ماركل الاثنين الموافق 20 نيسان/ أبريل الجاري عبر برنامج "غود مورننغ أمريكا"، للحديث عن تعليقها الصوتي في الفيلم الوثائقي "Elephants" عن الأفيال، من إنتاج شركة "ديزني".

وبحسب مجلة "هاللو"، فقد سجلت ميغان ماركل تعليقها الصوتي لفيلم ديزني الجديد في خريف 2019، ووقعت "دوقة ساسكس" على الصفقة مقابل التبرع لجمعية الحياة البرية الخيرية "Elephants Without Borders".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي برومو لحوار ميغان ماركل مع برنامج "غود مورننغ أمريكا"، المذاع الاثنين.

So Exciting!#SussexSquad set your DVR for Monday,Meghan in an exclusive interview about Disney Elephants on GMA! Tune in! pic.twitter.com/B0HmTmwnb2 — 👑RoyalMeyHive🐝SupporterHarryMeghanArchie🇺🇸🇨🇦 (@DeelightRI) April 18, 2020

​وتقيم ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري وطفلهما آرتشي حاليا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وطرح فيلم "Elephants" عبر خدمة البث الرقمي " ديزني بلس " من 3 نيسان/ أبريل الجاري.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مسافة (1600 كيلومتر) عبر صحراء كالاهاري.

وانتهت مهام الأمير هاري وميغان ماركل الملكية الرسمية في شهر مارس/ آذار، بعدما أعلنا في شهر يناير/ كانون الثاني، تخليهما عن صفتهما الملكية والاستقلال ماديا بعيدا عن العائلة الملكية البريطانية.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر يناير مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.