ترامب: سنرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران إذا كانت تريدها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي إلى إيران "إذا كانت تريدها".

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" حينها، إن الولايات المتحدة "تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك".

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا، اليوم الأحد، في إيران إلى 5 آلاف و31، إثر تسجيل 73 حالة جديدة، فيما وصلت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 80 ألفا و868، عقب تشخيص ألف و374 إصابة.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين 317 ألفا، توفي منهم أكثر من 159 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 592 ألفا، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.