ترامب يحذر الصين: ستواجه عواقب إذا كانت مسؤولة عن تفشي كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يجب وأن تواجه الصين عواقب إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب"، لافتا إلى أن العلاقة مع الصين كانت طيبة "إلى أن فعلوا ذلك".

وتابع أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/nurNOvlZjJ — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2020

وانتقد ترامب ومساعدون كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان.

وواصل ترامب يوم السبت التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا بالصين.

وكانت السلطات الأمريكية اتهمت مرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 أبريل/ نيسان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

وفى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.