شركة أمريكية: محرك "إردي-180" الروسي "معجزة تكنلوجية"

وصف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة United Launch Alliance (ULA) ، وهي شركة أمريكية، توري برونو، محرك الصاروخ الروسي إردي-180 بأنه معجزة تكنولوجية.

كتب برونو على تويتر: "إن إردي-180 معجزة تكنولوجية، ومثالي لبعثة أطلس".

يذكر أنه يوم الخميس، أدلى رئيس ULA ببيان مفاده أنه في نهاية الحرب الباردة، طلبت الحكومة الأمريكية من شركته شراء محركات إردي-180، من روسيا "حتى لا تصل المحركات الروسية إلى كوريا الشمالية وإيران".

وصف رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين تصريح برونو بأنه غريب. وأشار روغوزين إلى أنه "اتضح أن الشركة الأمريكية تشتري محركات إردي-180، ليس لأنها الأكثر كفاءة وموثوقية في فئتها (حوالي 90 عملية إطلاق خالية من الحوادث على صاروخ أطلس) ، ولكن من أجل" عدم وصولها إلى الإيرانيين والكوريين الشماليين" .

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Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надёжные в своём классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, "чтобы они не достались иранцам и севкорейцам" — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 17, 2020

بعد ذلك، نشر الرئيس التنفيذي لـ United Launch Alliance منشورًا جديدًا وصف فيه محرك الصواريخ الروسي إر دي-180 بأنه معجزة تكنولوجية.

ورداً على ذلك ، شكر رئيس روغوزين، برونو على التقدير العالي لمحرك الصواريخ الروسي إردي-180 وأعرب عن استعداده لمواصلة التعاون مع الشركة الأمريكية لتوريد المحركات.

وكتب روغوزين على تويتر: "شكرا لك سيد برونو! هذا المحرك فعال وموثوق. نحن سعداء بتعاوننا ونحن على استعداد لمواصلة ذلك".