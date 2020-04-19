على خلفية "المحاولة الاستفزازية"... إسرائيل تشكو دولة عربية إلى مجلس الأمن

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزارته بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد خرق "حزب الله" الجدار الحدودي في محاولة وصفتها إسرائيل بـ"الاستفزازية".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "على خلفية المحاولة الاستفزازية لحزب الله لخرق السيادة الإسرائيلية عبر ثغرات في الجدار الحدودي، أوعز وزير الخارجية يسرائيل كاتس للوزارة بتقديم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ونقلت الخارجية الإسرائيلية تصريحات لكاتس قال فيها: "أتوقع من حكومة لبنان القيام بمسؤوليها ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 18, 2020

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تضرر 3 نقاط في الجدار الحدودي مع لبنان أو ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وأكد عدم حدوث تسلل نحو الأراضي الإسرائيلية، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية.

من جانله، نفى "الإعلام الحربي المركزي" التابع لحزب الله، تنفيذ أي عملية على شريط الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومنسوب إليه عن عمل "للمقاومة" في جنوب لبنان، هو خبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.