روحاني يعلن استمرار إغلاق "العتبات المقدسة" في إيران لمدة أسبوعين للحد من "كورونا"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن العتبات المقدسة ستبقى مغلقة لمدة أسبوعين على الأقل، داعيا المواطنين للاستمرار بالابتعاد عن أماكن التجمع والمساجد.

وقال روحاني في كلمة متلفزة "العتبات المقدسة ستبقى مغلقة لأسبوعين على الأقل، وعلى المواطنين الابتعاد عن أماكن التجمع والمساجد خلال شهر رمضان"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

كما أشار إلى أن العقوبات الأمريكية على بلاده "عززت من قدرات إيران على مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وحول استئناف الأعمال في ظل تفشي الوباء، قال روحاني "سوف نستأنف الأعمال الاقتصادية متوسطة المخاطر بداية من يوم غد الإثنين في جميع أرجاء البلاد"، مطالبا باتخاذ تدابير السلامة والوقاية من الفيروس القاتل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، تراجع عدد الضحايا نتيجة الإصابة بكورونا إلى 73 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن انخفاض عدد الإصابات اليومي إلى 1374 إصابة.

وأضاف المتحدث باسم الصحة كيانوش جهانبور، أن "العدد الإجمالي للمتعافين بعد تسارع وتيرة الشفاء من المرض بلغ 55987 شخصا، وعدد المصابين ارتفع إلى 80868، من بينهم 3513 حالة حرجة"، مضيفا أن "إيران أجرت، منذ 19 فبراير/شباط الماضي، أكثر من 330 ألف فحص خاص بكورونا".

وقال جهانبور إنه "من بين كل 11 حالة وفاة في إيران، فإن وفاة واحدة سببها كورونا، والنسبة قبل ثلاثة أسابيع كانت وفاة واحدة بكورونا من بين كل ست حالات وفاة"، ووفقا للأرقام المعلنة، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 5031.