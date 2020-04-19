ترامب: دولتان تسيطران على أمريكا حال فوز جو بايدن في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن فوز المرشح جو بايدن في الانتخابات المقبلة، سيتيح الفرصة لإيران والصين للسيطرة على الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الأوضاع عن فيروس كورونا، إنه انسحب من الاتفاق النووي لأنه كان فظيعا جدا، مذكرا بالصفقات الكبيرة التي أجراها مع الصين ورسوم التعرفة التي فرضها عليها، وأجبرها على دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية والتي صبت في صالح المزارعين الأمريكيين.

وأضاف أن "الإيرانييين كانوا يودون التحدث وكنا سنعقد اتفاقا، إلا أن تدخل جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما مع الجانب الإيراني ساهم في عرقلة المفاوضات".

وقال: "جون كيري صاحب الاتفاق النووي الأغبى على الإطلاق منحهم 150 مليار دولار نقدا، وكان حجم هذه الأموال مثل هذه الغرفة عشر مرات".

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، قال إن الأمريكيين يشعرون بالرعب، من فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقال بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية: "الأمريكيون يبحثون عن رئيس يقودهم خلال هذا الأزمة"، مضيفا: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، لا يتحلى بالمسؤولية".

وتابع: "عدم تحلي ترامب بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد".