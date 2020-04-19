وكالة: طهران ترد على دعوة واشنطن لاستمرار حظر تصدير الأسلحة إلى إيران

علقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، على الدعوة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تخت روانجي إن "هذه الخطوة هي محاولة لتحويل الانتباه عن استمرار الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني"، وذلك حسب الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "هذه المرة تحث الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي على انتهاك قرار أصدره مجلس الأمن بنفسه، وهو القرار رقم 2231 ومواصلة الحظر على استيراد الأسلحة المفروض على إيران، لكن أمريكا لن تنجح في إقناع الآخرين بانتهاك القانون الدولي أبدا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران.

The arms embargo on #Iran - the world's leading state sponsor of terror - expires six months from today. The UN Security Council #UNSC must extend the embargo before Iran's violence escalates and they start a new arms race in the Middle East. The clock is ticking pic.twitter.com/BWATrIJyeM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 18, 2020

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، حث فيه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على تجديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر. قائلا: "ينتهي حظر التسليح المفروض على إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم - بعد 6 أشهر من الآن، يجب على مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر قبل أن تتسبب إيران في زيادة أعمال العنف، وتبدأ سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".