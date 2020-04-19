الخارجية الإيرانية: ظريف يزور سوريا غدا ويلتقي الرئيس بشار الأسد

يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، غدا الاثنين، العاصمة السورية دمشق، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها ، اليوم الأحد، أن "جواد ظريف يزور دمشق الاثنين ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب"، وذلك حسب الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكانت ثماني دول بينهم إيران وسوريا، طلبوا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي تعيق جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب تعبيرهم.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر": "نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية؛ من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".

ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، وهم بالإضافة إلى إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالجائحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.