نجاح جديد لألمانيا... تراجع معدل استنساخ عدوى كورونا إلى 0.7

تراجع معدل استنساخ عدوى فيروس كورونا، في ألمانيا، بشكل غير مسبوق، لتكون بذلك قد حققت نجاحا جديدا في محاصرة الفيروس التاجي.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن تفشي الفيروس في ألمانيا بات في وضع يمكن السيطرة عليه مرة أخرى، وذلك بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

وأشارت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ إلى أن كل مصاب بالفيروس بات ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص.

وتراجع معدل العدوى بين شخص وآخر، أو ما يعرف بمعدل استنساخ العدوى إلى 0.7، بعدما كان يصل إلى 3 في شهر مارس/ آذار.

ويوضح هذا المعدل عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة الألماني أن الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة كورونا في ألمانيا حققت نجاحا، متحدثا في مؤتمر صحفي عن أن وضع التفشي أصبح "قابلا للسيطرة مجددا وبصورة أكبر"، وأن إجراءات الحكومات والولايات تكللت بالنجاح، إذ "انخفضت أعداد الإصابات بوضوح خاصة الزيادة النسبية من يوم لآخر".

وكان رئيس المعهد، لوتار فيلر، قد صرّح أن دحر كروونا يتطلب أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1.

كما أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في إطار الإعلان عن أولى خطوات التخفيف التدريجي لقيود كورونا، يوم الأربعاء، أن أي زيادة طفيفة في معدل الاستنساخ سيكون لها عواقب وخيمة.