رغم فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية… الاتحاد الأوروبي يبعث رسالة خاصة لغانتس

وذكرت القناة العبرية "13"، صباح اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي بعث برسالة تحذير لغانتس، من ضم مستوطنات الضفة الغربية، وأنه في حال قيام الحكومة القادمة التي يشترك فيها غانتس بضم المستوطنات فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

האיחוד האירופי העביר מסרי אזהרה לגנץ בנוגע למהלכי סיפוח • @BarakRavid עם הפרטים המלאים >> https://t.co/8Vhc38Ma6K pic.twitter.com/WauPWhG1pi — חדשות 13 (@newsisrael13) April 18, 2020

ونقلت القناة على لسان دبلوماسيين أوروبيين أنهم نقلوا رسالة تحذير لغانتس خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتحذره من خطورة تداعيات أي قرار لحكومة ينضم إليها تقوم بضم مستوطنات في الضفة الغربية من طرف واحد، وذلك أثناء إجراءه مشاورات تشكيل حكومة جديدة.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الرسمي، بأن مكتب غانتس رد على الرسالة الأوروبية بأنه لن يتمكن منع اتخاذ مثل هذه الخطوة، ولكنه سيحاول التقليل من تداعياتها".

ويشار إلى أن غانتس فشل في تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة التي منحه له الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، والمقررة بـ28 يوما كاملة، تم تمديدها ليومين إضافيين، ولكنه فشل أيضا، ما دفع ريفلين إلى عودة تفويض تشكيل الحكومة الجديدة للكنيست.