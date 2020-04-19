تأجيل تسليم معدات الرعاية الصحية الواقية إلى بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه قد تم تأجيل تسليم معدات حيوية لحماية العاملين البريطانيين في مجال الرعاية الصحية، كان من المقرر وصولها اليوم الأحد.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن مصدر التأخير غير معروف، لكن القوات الجوية الملكية مستعدة لنقل المعدات.

وكان من المقرر وصول الشحنة من تركيا التي تحتوي على معدات تشمل 400 ألف رداء واقي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جوف، لقناة "سكاي نيوز"، "الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود بعد".