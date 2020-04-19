إيران تمدد إجازات المسجونين وإغلاق المواقع الدينية في إطار مكافحة كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن بلاده قررت تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهرا آخر في إطار مساعي الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها المزدحمة.

وكانت الأمم المتحدة رحبت، يوم الجمعة، بقرار إيران الإفراج عن 100 ألف سجين مؤقتا منذ فبراير/ شباط بعضهم من سجناء الضمير والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ووصفت القرار بأنه خطوة طيبة لكنها شددت على ضرورة تمديده.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء في بث تلفزيوني "تم تمديد إجازات هؤلاء المسجونين الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع حتى 20 مايو/ أيار".

ومع ذلك قالت رسالة من خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان إن "أغلب سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة وحاملي الجنسيات المزدوجة والأجانب" لا يزالون في سجون إيران.

وقال روحاني إن المساجد والمواقع المقدسة في إيران، أشد دول الشرق الأوسط تضررا من انتشار الفيروس، ستظل مغلقة حتى الرابع من مايو/ أيار على الأقل في إطار مساعي احتواء العدوى سريعة الانتشار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وسمحت إيران، أمس السبت، باستئناف العمل في طهران فيما أطلقت عليه الأنشطة منخفضة المخاطر ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش وذلك بعد أسبوع من استئناف العمل في بقية أنحاء البلاد.

وقال روحاني "المساجد والمراكز الدينية ستظل مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين... وستتخذ القرارات الخاصة بالتجمعات خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل".

ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة كما يسري حظر على التجمعات الثقافية والدينية والرياضية.

وقال روحاني إن الأنشطة عالية المخاطر ومنها المسارح وصالات التمرينات الرياضية والساونا وصالونات التجميل والمراكز التجارية سنظل مغلقة "حتى إشعار آخر".

وأعلنت إيران رصد 80868 إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 5000 وفاة.