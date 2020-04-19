صناعة محلية... الجيش الإيراني يتسلم طائرات قتالية متعددة المهام

قال مدير منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، أمير خواجه فرد، إن الطائرات دون طيار ضرورة لابد منها في مجال القوة الجوية.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، عن خواجه فرد، أن إيران تقوم بتطوير البنية التحتية لمختلف أنواع المحركات، خاصة محركات الطائرة "جت" المسيرة.

وجاءت تصريحات أمير خواجه فرد خلال مراسم الاحتفال بـ"يوم الجيش"، وأثناء مراسم تسليم الطائرات المسيرة القتالية والاستكشافية بحضور وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي ، في منظمة صناعات الطيران بوزارة الدفاع، منوها إلى أن زيادة إنتاج وتطوير البنية التحتية على جدول أعمال بلاده.

وأشار إلى أداء الطائرات المسيرة المصنعة في منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، قائلا: إن القوات المسلحة الإيرانية، ونظرا للوضع الحالي لم توقف عجلة الإنتاج من خلال رعاية البروتوكولات والمعايير الصحية، وزيادة القدرة القتالية الجوية للقوات المسلحة من خلال بناء وتصنيع وترقية وتحديث نظام الطائرات دون طيار".

يشار إلى أنه خلال مراسم عسكرية أقيمت، أمس السبت، بحضور وزير الدفاع، أمير حاتمي، تسلم الجيش الإيراني، طائرات قتالية ومتعددة المهام دون طيار.

ونقلت الوكالة على لسان أمير حاتمي أثناء مراسم تسليم الطائرات المقاتلة دون طيار للجيش الإيراني، إنه تم إعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميزات مهمة.

ولفت حاتمي إلى إن الطائرات المسيرة التي تسلمها الجيش الإيراني هي من طراز "كرار" و"أبابيل 3" وطائرة "جت" المتعددة المهام، منوها إلى أن هذه الطائرات ستغطي جزءا مهما من مهام القوتين الجوية والدفاع الجوي، ويمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية.

وأكد وزير الدفاع الإيراني أنه يمكن استخدام الطائرات المسيرة للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية.