ترامب: بعض الولايات ستبدأ رفع القيود المفروضة الخاصة بكورونا

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، يوم الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود يوم الجمعة.

وأضاف ترامب للصحفيين، خلال لقاء يومي، "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته"، ببحسب ما ذكرت شبكة "CNBC" الأمريكية

ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.