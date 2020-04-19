معدل وفيات "كورونا" في إسبانيا يتباطأ مسجلا أدنى زيادة في نحو شهر

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات كورونا ارتفع، اليوم الأحد، بتسجيل 410 وفيات جديدة انخفاضا من 565 أمس السبت وهي أقل زيادة يومية منذ نحو شهر في واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20453 حالة.

وهذه الزيادة اليومية هي الأقل منذ 22 مارس/ آذار، وهي أقل بكثير من أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد والتي بلغت 950 حالة وفاة في الثاني من أبريل/نيسان في مؤشر على تباطؤ انتشار الفيروس بعدما فرضت إسبانيا العزل العام في منتصف مارس/ آذار، وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195944 اليوم من 191726 أمس، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس السبت إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار الفيروس 15 يوما حتى التاسع من مايو/ أيار لكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة بما يسمح للأطفال على سبيل المثال بمغادرة منازلهم لفترات وجيزة.

وأضاف سانتشيث خلال إفادة صحفية "تجاوزنا أخطر اللحظات". وقال "هذه الإنجازات ما زالت غير كافية وهشة في المقام الأول. لا يمكننا المخاطرة بها بحلول متعجلة".