تشريع"زواج الزووم" في نيويورك مع استمرار انتشار "كورونا"

أصدر حاكم نيويورك أندرو كومو أمرا تنفيذيا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن "كومو" قال في إفادته الصحفية اليومية بشأن جائحة كورونا: "لا يوجد الآن أي عذر عندما يطرح السؤال بشأن الزواج"، وأضاف: "يمكنك القيام بذلك عن طريق برنامج زووم".

وأضاف "معدل الزواج ينخفض، ومعدل الطلاق آخذ في الارتفاع. ماذا نفعل بخصوص مكاتب الزواج؟ لماذا لم يفكر أحد في ذلك؟".

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

من جانبها، قالت ميليسا ديروسا، سكرتيرة المحافظ، "لقد فكرنا في الأمر بالفعل".

وقالت ديروسا: "نحن نوقع اليوم على أمر تنفيذي يسمح للناس بالحصول على تراخيص زواجهم عن بعد والسماح للكتّاب بأداء المراسم عبر الفيديو...إذا كان هذا هو الطريق الذي يريد الناس النزول إليه، فسيكون متاحًا لهم".

وكان حاكم الولاية، قد قدر أن ذروة أزمة كورونا مرت و الأمور تتجه نحور الاستقرار مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية، وقال "الانخفاض الجديد في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وعلى طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية".

وجاء تصريح كومو، والذي اتسم بتفاؤل مشوب بالحذر، تزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية إلى 540 في 17 أبريل/ نيسان، نزولا من 630 حالة وفاة في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.