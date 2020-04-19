أوروبا تسجل 62% من ضحايا وباء "كوفيد-19" في العالم بتجاوز 100 ألف حالة وفاة

تخطت الوفيات بوباء "كوفيد-19" في القارة الأوروبية، اليوم الأحد، حاجز المئة ألف، وذلك بعد إعلان عدد من الدول على رأسها إسبانيا وبلجيكا عن وفيات جديدة بفعل الفيروس القاتل.

القاهرة - سبوتنيك. وكشف موقع "وورلدميتر" المتخصص في رصد تطورات تفشي الوباء المنتشر حاليا حول العالم، فقد وصلت عدد حالات الوفاة في أوروبا إلى 100 ألف و205 حالة، وتزداد تلك الحالات بالطبع على مدار اليوم مع إعلان الدول عن الحالات الجديدة.

فيما وصلت عدد حالات الإصابة في أوروبا إلى أكثر من مليون و70 ألف حالة، وتتصدر دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا قائمة الوفيات والإصابات بسبب الفيروس الذي بدأ في الانتشار من الصين.

وفي وقت زاد فيه عدد الوفيات حول العالم عن 161 ألف حالة يعني أن أوروبا تمتلك أكثر من 62 بالمئة من حالات الوفاة حول العالم.

تعد إيطاليا الأولى على قائمة الدول التي تعاني بوباء "كوفيد-19" في أوروبا، حيث سجلت، بحسب أحدث إحصاء، 175.925 إصابة و20639 حالة وفاة.

فيما وصلت حالات الوفاة في إسبانيا إلى 20453 حالة، في وقت سجلت فيه 410 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يشير إلى التباطؤ الكبير في المعدل منذ الشهر الماضي. بينما وصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 196 ألف حالة.

وتأتي فرنسا في القائمة بأكثر من 19 ألف حالة وفاة، وما يزيد عن 151 ألف إصابة بالفيروس المستجد، وفي المملكة المتحدة وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 15 ألف حالة والإصابات تجاوزت 114 ألفًا.

أما في ألمانيا فعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 143 ألف حالة، إلا أن نسبة الوفيات بينهم كانت قليلة مقارنة ببقية الدول، حيث توفي 4538 شخصًا من بين المصابين.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.