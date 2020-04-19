بدء اجتماع وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأحد، عن بدء أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية.