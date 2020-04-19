سكان الهند يتمكنون من رؤية جبال الهيمالايا بعد 30عاما بفضل الحجر الصحي

بعد أكثر من عشرين يوما من فرض السلطات الهندية الحجر الصحي في البلاد، تمكنت البيئة من استعادة طبيعتها.

وتمكن العديد من السكان في الهند من رؤية جبال الهيمالايا الثلجية بعد أكثر من ثلاثين سنة، نتيجة قلة الغازات والدخان الناتج عن المصانع وحركة المرور المزدحمة على مدار العام، وفق موقع"نيوز.كوم".

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍#punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجبال الهيمالايا، التقطها السكان المحليون من نوافذ وشرفات منازلهم بعد غياب دام قرابة الـ 30 عاما.

The same mountains from my home 😍 #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 3, 2020

وقال أحد السكان المحليين: "يمكننا رؤية الجبال المغطاة بالثلوج بوضوح من أسطحنا...وليس هذا فقط، النجوم مرئية في الليل. لم أر شيئًا كهذا في الآونة الأخيرة".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ أمس، السبت.

A picture captured today from sialkot LOC . Kashmir mountains. This kind of clear we are seeing after around more than 30 years pic.twitter.com/67KVRNJTOr — Khawar S Khawaja (@khawajaks) April 4, 2020

وأعلنت الوزارة، في مؤتمر اليوم الأحد، تسجيل "1334 وحالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 15712، والوفيات 507"، وأشارت الوزارة إلى تعافي 2231 مريضا خلال اليوم الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الهند في خفض تدريجي لتدابير الإغلاق العام، لبتداء من يوم الإثنين المقبل.