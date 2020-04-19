زعيم خليجي يعرب عن قلقه من إصابة رئيس برلمان إيران بـ"كورونا" ويعرض المساعدة

أکد رئیس البرلمان الكویتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، علی تضامن الكويت مع الشعب الایراني في مكافحة فیروس کورونا المستجد.

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، فقد "أجری رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اتصالا هاتفیا، مع نظيره الإيراني علي لاريجاني، الذي أعلن مؤخرا شفاءه من الإصابة بفيروس "کورونا".

وأعلن الغانم، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن الشعبین الإیرانی والكویتی فی مواجهة تفشی کورونا متمنیا الصحة والشفاء له والنجاح للشعب الإيراني.

ونقل رئيس مجلس الأمة الكويتي تحیة وقلق أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح من إصابة لاریجاني بكورونا قائلا: "إنكم شخصیة قیمة ومؤثرة في المنطقة وأتمنی لكم الشفاء نیابة عن أمیر الكويت والشعب في هذا البلد".

وأعلن البرلمان الإيراني، الثلاثاء الماضي، أن الحالة الصحية لرئيسه علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، قوله إن "الحالة الصحية لرئيس البرلمان علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يمكث منذ أسبوعين في الحجر الصحي المنزلي".

وكان لاريجاني قد أصيب بفيروس كورونا نحو أسبوعين، وخضع للحجر الصحي المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أقل من مئة وفاة لليوم السادس على التوالي.

وأضافت وزارة الصحة في بيانها: "تم تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 82211، منهم 3456 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 5118"، كما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 57023 شخصا، وتم إجراء 341662 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.