بيونغ يانغ تنفي تصريحات ترامب بشأن توجيه رسالة من الزعيم الكوري

نفت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تلقى "رسالة لطيفة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، في بيان لها، "لا يمكننا معرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى الرسائل المتبادلة في الماضي، لكن قيادتنا العليا لم ترسل قط أي رسالة إلى الرئيس الأمريكي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس السبت، إنه "تلقى رسالة لطيفة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأكد على أن علاقتهما الشخصية ما زالت جيدة"، وذلك حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقد فشلت الدولتان في إحراز تقدم جديد فيما يتعلق بالمفاوضات النووية منذ انهيار القمة الأخيرة التي جمعت ترامب وكيم في فبراير/ شباط من عام 2019.

ولكن يحافظ القائدان على مراسلاتهما الشخصية، حيث أرسل ترامب الشهر الماضي لكيم خطابا ليعرض عليه مساعدة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة وباء كورونا.

وقلل ترامب مرة أخرى من أهمية اختبارات الصواريخ قصيرة المدى، التي أجرتها كوريا الشمالية في مارس/ آذار الماضي، بعدما أطلقت ما يعتقد أنه صواريخ كروز وصواريخ أرض - جو باتجاه بحر الشرق.