حفل غنائي يستمر 8 ساعات لدعم العاملين في القطاع الطبي

يقام حفل غنائي، اليوم الأحد، يستغرق 8 ساعات يضم عددا كبيرا من نجوم العالم مباشرة على الإنترنت وعلى قنوات التليفزيون لدعم الأطباء والعاملين الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لمجلة "فوربس" نظم الحدث الغنائي منظمة الصحة العالمية وحركة غلوبال سيتيزن بهدف شكر الأطباء و العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواجهون تفشي فيروس كورونا على إنقاذ أرواح الآلاف من مرضى فيروس كورونا.

وقالت حركة "غلوبال سيتيزن" في بيان: "قد نكون بعيدين حاليا، لكن التقارب أصبح مهما جدا الآن".

ويشارك في العرض الذي ينطلق تحت اسم (العالم الواحد:معا في المنزل) أكثر من 100 فنان، ومن ضمنهم فرقة رولينغ ستونز وبيلي إيليش وتايلور سويفت، وبول مكارتني، وسيلين ديون، أليشا كيز، ستيفي وندر، كاميلا كابيلو وجينيفر لوبيز وإلتون جون وغيرهم.

وبحسب المجلة تم جمع ما يقرب 128 مليون دولار والتي سيتم توجيهها إلى تطوير المؤسسات الطبية، والمساعدة في إنشاء لقاح ضد فيروسات التاجية ودعم المتضررين من انتشار العدوى.

ووفقا لأحدث البيانات بلغ العدد الإجمالي للمصابين حول العالم 2329509 شخصًا، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أصيب حوالي 86 ألف شخص بفيروس كورونا حول العالم.