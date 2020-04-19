رغم إفشاله في تشكيل حكومة... ما هو موقف غانتس من نتنياهو؟

كشفت صحيفة عبرية، صباح اليوم، الأحد، عن موقف رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، من غريمه، زعيم حزب "الليكود" الحاكم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن الجنرال غانتس بصفته رئيسا للكنيست، لم يصادق على أي واحد من مئات مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء البرلمان الإسرائيلي، حتى الآن.

وأفادت الصحيفة بأنه من بين هذه المشاريع القانونية المهمة، مشروع قانون يمنع نتنياهو، من تولي رئاسة الحكومة كونه متهم بارتكاب مخالفات فساد، وكذا مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بولايتين فقط.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه منذ أن قرر غانتس الانضمام إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي مع نتنياهو، فقد اهتمامه بدفع القوانين، وإلا لعمل بنفسه من أجل المصادقة على طرحها في الهيئة العامة للكنيست ولجانها.

ويشار إلى أن غانتس فشل في تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة التي منحه له الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، والمقررة بـ28 يوما كاملة، تم تمديدها ليومين إضافيين، ولكنه فشل أيضا، ما دفع ريفلين إلى عودة تفويض تشكيل الحكومة الجديدة للكنيست.