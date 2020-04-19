جهانغيري: الأمريكيون خططوا لتدمير الاقتصاد الإيراني

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن محاولات أمريكا لتدمير الاقتصاد الإيراني قد باءت بالفشل.

ونقلت وكالة "فارس"، ظهر اليوم الأحد، عن جهانغيري أن الأمريكيين كانوا قد خططوا لتدمير الاقتصاد الإيراني ، في حين تشير الأرقام والإحصائيات تشير إلى عكس ذلك، خاصة وأن بلاده على أعتاب العام الثالث لخروج أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر.

وجاءت تصريحات جهانغيري خلال اجتماعه، أمس السبت، بوزير الصناعة والمناجم والتجارة ومساعديه، مشيرا إلى توفير السلع بالقدر الكافي في المتاجر الإيرانية في ظل أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوها إلى أن هذا الأمر يأتي على النقيض من أوضاع الكثير من الدول الكبرى.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن بلاده لم تشهد هجوم وتهافت المواطنين على المتاجر، أو عدم توفر السلع الغذائية، رغم أن بلاده تعيش نحن ظروف الحظر والضغوط الاقتصادية.

ولفت إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزارة الصناعة الإيرانية في توفير الاحتياجات والسلع الصحية والطبية، ومن ضمنها مواد التعقيم والكمامات وغير ذلك، حيث حققت نجاحات باهرة في هذا المجال، بسبب دعم الشرائح الضعيفة المتضررة معيشيا جراء تفشي فيروس كورونا.

وأكد جهانغيري أن صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت نموا مقبولا خلال العامين الأخيرين، قائلا إن "تصدير 135 مليون طن من السلع في ظروف الحظر ليس أمرا بسيطا، ونحن بحاجة ماسة في العام الجاري لزيادة عوائد الصادرات غير النفطية".